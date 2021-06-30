شاهد.. ماذا قال وزير "الإسلامية" للمتطوعين في ميقات ذي الحليفة

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خلال زيارته التفقدية مطلعاً على جاهزية الميقات لحج هذا العام

وجّه وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كلمة للمتطوعين الذين يخدمون زوار ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة تضمنت الشكر والتقدير؛ بدأها بـ"بيض الله وجيهكم.. أنتم تقومون بعمل جبار، وتستحقون منا التقدير والعرفان".

جاء ذلك في مقطع فيديو خلال الزيارة التفقدية لوزير الشؤون الإسلامية لميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة ومرافقه خلال زيارته الحالية للمنطقة، مطلعاً على جاهزية الميقات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام، في سبيل تحقيق السلامة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات عبر الشركات الوطنية المختصة بالتعقيم والنظافة.

وفي التفاصيل، التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عدداً من المتطوعين الذين يشاركون في خدمة المصلين والمعتمرين في ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة حيث قال معاليه خلال لقائه بالمتطوعين مشيداً بجهودهم: "بيّض الله وجيهكم.. أنتم تقومون بعمل جبار.. وتستحقون منا التقدير والعرفان".

كما التقط الوزير "آل الشيخ" لقطة تذكارية مع المتطوعين؛ تكريماً لجهودهم، وعرفاناً لما يبذله المتطوعون من خدمة بيوت الله عز وجل في تطبيق البروتوكولات الصحية، وخدمة كل من يقصد بيت الله الحرام من خلال هذا الميقات.