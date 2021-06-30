فض سرادق عزاء ورفع ١٢٢ حالة إشغال ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشرقية

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كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من حملاتها التفتيشية والرقابية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع حفاظاً على الشكل الجمالي للمدن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق حملة على المحال التجارية والصناعية والمطاعم بمنطقة غرب الغشام إمتداد طلبه عويضة، لمراجعة التراخيص ومتابعة مدي الإلتزام بإجراءات السلامة والصحه المهنية، وتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، أسفرت الحملة عن تشميع ٢ مخزن للمواد الغذائية لوجود أطعمة فاسدة وتم إعدامها، وكذلك عدم الإلتزام بإشتراطات السلامة والصحة المهنية، ،كما تم المرور على عدد من المخابز والمحال التجارية والصناعية، وتم رصد بعض المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بسنهوت، بفض سرادق عزاء بنطاق قرية شبرا العنب التابعة للوحدة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بشن حملة لرفع الإشغالات بشارع الشهيد طيار بالحسينية، ومنطقة الحسينية الجديدة خلف المعهد الدينى ،و شارع المكتبات وميدان المنتزه ،وميدان جامع العيداروس، وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتم تحرير محاضر ضد المخالفين، حيث تم تحرير محضرين لنبش القمامة، وتحرير ٥ محاضر إشغال طريق، كما تم رفع وضبط ١٢٢ حالة إشغال مخالف، وتغريم ٣ مواطنين لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية، وكذلك تحرير محضر ضد أحد أصحاب المقاهي المخالفة، وتم مصادرة ٤ شيش وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.