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ضبط بناء مخالف وإزالة تعديات على أراضي زراعية بالعمرانية ومنشأة القناطر والبدرشين

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ضبط بناء مخالف وإزالة تعديات على أراضي زراعية بالعمرانية ومنشأة القناطر والبدرشين ضبط بناء مخالف وإزالة تعديات على أراضي زراعية بالعمرانية ومنشأة القناطر والبدرشين

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قامت محافظة الجيزة بضبط أعمال بناء مخالف بعقار كائن في 10 شارع الناصر المتفرع من ترعة الزمر بحي العمرانية حيث قام المخالف باستئناف بناء حوائط بدور مخالف، وقد تم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى ضبط أعمال تحويل وحدات من الغرض السكني للتجاري بمدينة التحرير بحي شمال الجيزة، وقد تم إيقاف الأعمال ومصادرة المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وضبطت المحافظة 6 حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمركز منشأة القناطر وشملت ضبط أعمال بناء مخالف على مساحه ١٥٠م بقرية المناشي البلد وقد تم التعامل الفوري معها وازالتها بالإضافة إلى ضبط تعدي على مساحه ٧٠٠م بوحده برقاش وقد تم ايقاف الأعمال وازالتها في المهد إلى جانب ايقاف أعمال وازاله بقريه ام دينار لحاله تعليه ببناء مخالف على مساحة ٧٠م، بالإضافة إلى ضبط حالة تعدي على أرض زراعية ببناء مخالف بقرية بهرمس، وتم إيقاف الأعمال وإزالتها في المهد، كما تم تنفيذ قرار إزالة رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢١ بناحية أبوغالب عبارة عن تعديات على أراضي زراعية، وتم التحفظ على المخالفين بمعرفة الشرطة للعرض على النيابة العسكرية.

بالإضافة إلى رصد حالة تعدي بالبناء المخالف بوحدة برقاش بمنشأة القناطر عبارة عن سور وبداخله قواعد خرسانية على مساحة ٣٠٠ متر تقريبًا بقرية ذات الكوم وتم إيقاف الأعمال وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتمكن مركز ومدينة البدرشين من إزالة حالة بناء مخالف على أراضي زراعية عبارة عن أسوار على مساحة 100متر تقريبًا بقرية الشوبك الغربى وإزالة سطح في المهد معد للبناء على مساحة ٢٥٠ متر تقريبا بمنطقة أبو والي بمدينة الحوامدية.

المصرى اليوم

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