مجلس جامعة جنوب الوادي يقرر صرف مكافأة 700 جنيه بمناسبة عيد الأضحى

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وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة على صرف مكافأة وقدرها 700 جنيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين وكذلك صرف مكافأة قدرها 350 جنيها للعاملين بنظام الاجر اليومي المتواجدين على رأس العمل.

كما وافق المجلس على عقد مؤتمر كلية التربية بقنا بعنوان المؤتمر السابع والثلاثين لعلم النفس في مصر وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات النفسية في الفترة من 28- ٣٠ سبتمبر القادم بمدينة الغردقة. كما وافق المجلس أيضا على انعقاد مؤتمر التعليم في ظل الأزمات والكوارث بكلية التربية بقنا في الفترة من 7- 9 /9/ 2021.

وعلى صعيد متصل، وافق المجلس على عقد مؤتمر «العلوم الأساسية والتنمية المستدامة» والذى تنظمه كلية العلوم في الفترة من 27-28/7/2021 وأيضا وافق على تنظيم كلية الاعلام لمؤتمر موازٍ بالتشارك مع الرابطة الدولية لبحوث الاعلام في الفترة من 12-14/7/2021.

كما وافق المجلس على اعتماد لائحتي كليتي العلوم والتربية الرياضية بنظام الساعات المعتمدة وأيضا تعديل لائحة الساعات المعتمدة في أقسام الآثار المصرية والآثار الاسلامية وقسم ترميم الآثار بكلية الآثار وكذلك وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية لبرنامج اللغة الإنجليزية والترجمة برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب واعتماد اللائحة المالية (الفصل الصيفي) لبرنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي بنظام الساعات المعتمدة لكلية العلاج وكذلك الموافقة على تعديلات اللائحة الجديدة بنظام النقاط المعتمدة (5 + 2) بكلية الطب كما وافق المجلس على تطبيق نظام الاختبارات التكوينية بنظام الساعات المعتمدة للفرق الرابعة والخامسة والسادسة بكلية الطب.

ووافق المجلس أيضا على تدريس مادة الصحة الانجابية كمتطلب للقضايا المجتمعية بكلية التمريض ووافق المجلس على إنشاء كلية العلوم بالغردقة على أن تشمل لائحتها الداخلية قسم علوم البحار والثروة السمكية، كما وافق المجلس على إنشاء مبنى فندق تعليمي لطلاب كلية السياحة والفنادق بفرع الجامعة بالغردقة بمقر مبنى كلية التربية بالغردقة.