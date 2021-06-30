ندوة لأبطال وصُناع مسلسل «ولاد ناس» في المركز الكاثوليكي للسينما الجمعة

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يُقيم المركز الكاثوليكي المصري للسينما ندوة خاصة لمناقشة أبطال وصُناع مسلسل «ولاد ناس» الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وذلك يوم الجمعة المقبل ٢ يوليو ٢٠٢١ في السابعة مساءً بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، على أن يكون الحضور عن طريق دعوات خاصة يتم استلامها من المكتب الإعلامي أو سكرتارية القاعة، وذلك لمحدودية العدد المُقرر حضوره نتيجة تداعيات جائحة كورونا، مع الإلتزام التام بجميع الإجراءات والتدابير الإحترازية.

تُعتبر الندوة هي الثالثة التي يُقيمها المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال لمناقشة مسلسل بعد ندوتي مسلسل «الخواجة عبدالقادر»، ومسلسل «حلاوة الدنيا».

وتقام هذه الندوة التي ستديرها الكاتبة والناقدة د. آمال عثمان، وتُقدّمها الإعلامية لميس سلامة، لاعتباره من الأعمال الدرامية الاجتماعية القليلة التي تناولت بعض المشكلات الأسرية بكافة جوانبها وتفاصيلها، وتسليط الضوء على أسلوب معاملة الأبناء نفسياً وتربوياً، والعلاقة بين الآباء والأبناء من أجيال المراهقين، وأوضاع التعليم والتربية في مصر بصورةٍ إنسانية، كما أنه اعتمد على البطولة الجماعية التي تُمثل الفن الراقي، والرسالة الهادفة للعمل الفني.