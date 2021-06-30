أخبار عاجلة

نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب -
كريم فهمي من المالديف: «أنا في إجازة» -
تبطين 8 ترع بطول 23 كيلو وبتكلفة 53 مليون جنيه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

ندوة لأبطال وصُناع مسلسل «ولاد ناس» في المركز الكاثوليكي للسينما الجمعة

Print
ندوة لأبطال وصُناع مسلسل «ولاد ناس» في المركز الكاثوليكي للسينما الجمعة ندوة لأبطال وصُناع مسلسل «ولاد ناس» في المركز الكاثوليكي للسينما الجمعة

لاقتراحات اماكن الخروج

يُقيم المركز الكاثوليكي المصري للسينما ندوة خاصة لمناقشة أبطال وصُناع مسلسل «ولاد ناس» الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وذلك يوم الجمعة المقبل ٢ يوليو ٢٠٢١ في السابعة مساءً بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، على أن يكون الحضور عن طريق دعوات خاصة يتم استلامها من المكتب الإعلامي أو سكرتارية القاعة، وذلك لمحدودية العدد المُقرر حضوره نتيجة تداعيات جائحة كورونا، مع الإلتزام التام بجميع الإجراءات والتدابير الإحترازية.

تُعتبر الندوة هي الثالثة التي يُقيمها المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال لمناقشة مسلسل بعد ندوتي مسلسل «الخواجة عبدالقادر»، ومسلسل «حلاوة الدنيا».

وتقام هذه الندوة التي ستديرها الكاتبة والناقدة د. آمال عثمان، وتُقدّمها الإعلامية لميس سلامة، لاعتباره من الأعمال الدرامية الاجتماعية القليلة التي تناولت بعض المشكلات الأسرية بكافة جوانبها وتفاصيلها، وتسليط الضوء على أسلوب معاملة الأبناء نفسياً وتربوياً، والعلاقة بين الآباء والأبناء من أجيال المراهقين، وأوضاع التعليم والتربية في بصورةٍ إنسانية، كما أنه اعتمد على البطولة الجماعية التي تُمثل الفن الراقي، والرسالة الهادفة للعمل الفني.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021