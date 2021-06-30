رسائل غامضة مُتبادلة.. محمد رشاد يطلق «مش شمتان» ومي حلمي: «اسمي بيشغلكم»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

يستعد الفنان محمد رشاد إطلاق أحدث أغنياته، التي تحمل عنوان «أنا مش شمتان»، ومن المقرر طرحها خلال الساعات المُقبلة، من هنا اعتبر الجمهور كلمات الأغنية موجهة إلى طليقته الإعلامية مي حلمي، لذا في المقابل وجهت الثانية رسائل، رآها متابعيها غير مباشرة إلى «رشاد»، دون ذكر الشخص وراء كلماتها.

وكان «رشاد» يغني جزء من الأغنية خلال مقطع فيديو، وعلق قائلا عبر صفحته الشخصية «انستجرام»: «رسالة إلى كل (ex) في مصر.. محمد رشاد أنا مش شمتان»، تمر ساعات من تداول المقطع من أغنية «رشاد»، وتوجه جمهوره بعبارات له مثل «أضرب»، فيرد: «من عنيا ولسه اللي جاي بيوجع أكتر».

على الجانب الثاني، احتفلت «حلمي» مع متابعيها بإطلاق أول نسخ من كتابها الذي يحمل عنوان «تذكرة الحياة»، وعلّقت مُعبرة عن سعادتها: «هموت من الفرحة»، وتستكمل: «مش قادرة أقصف جبهتك النهاردة.. اعملوا حاجه من غيري بقى.. عارفة أن اسمي بيشغلكم يارب دايما أكون سبب في رزق الناس».

وكانت الإعلامية عبّرت عن رغبتها في اعتزال المجال الإعلامي، الأيام الماضية، وكتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: «أفكر جديا في اعتزال كل شيء، مهنتي كمذيعة والسوشيال ميديا نهائيا، وكل شيء، كل ما تعرفه الناس لا أريده»، وفي رد على تعليق أحد المتابعين، أوضحت أنها لم تقرر الاعتزال بعد، ولكنها تفكر في الأمر.

وحلت الإعلامية ضيفة على برنامج «25 سؤال»، المذاع عبر قناة «العربية»، وقالت إنها «ملت» من تدخل الناس في حياتها لذلك فكرت في الإعتزال.

وأبدت «حلمي» عدم انزعاجها من كونها خريجة «سوشيال ميديا»، مؤكدة على أن السوشيال ميديا لا تقتل طموحها كإعلامية، نافيةً أن تكون ممارسة للبكاء حتي تبحث عن التريند، كما أن ملابسها وإطلالتها ليست جريئة مطالبة بمقارنتها مع الفنانات، وكل السيدات يرتدون ملابس ماركات ليظهروا جملاهن.

وعن أحلامها قال المذيعة الشابة مي حلمي «معنديش سقف لطموحي، وقابلت عدد كبير من نجوم العالم، وذاكرت كثيراً، حتى انني أستطيع أن اخبرك بأي معلومة رياضية».