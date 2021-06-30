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إصابة جنود أمريكيين بالتهاب عضلة القلب بعد تلقيهم لقاحات كورونا

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إصابة جنود أمريكيين بالتهاب عضلة القلب بعد تلقيهم لقاحات كورونا إصابة جنود أمريكيين بالتهاب عضلة القلب بعد تلقيهم لقاحات كورونا

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كشفت دراسة أن أفراد الجيش الأمريكي الذين تلقوا لقاحات ضد كورونا أصيبوا بالتهاب في عضلة القلب بمعدلات أعلى من المتوقع، وإن كانت هذه الحالات نادرة جدا، ورصدت الدراسة أن 23 شخصا كانوا بصحة جيدة ويبلغ متوسط أعمارهم 25 عاما شكوا من ألم في الصدر خلال 4 أيام من تلقي جرعة من لقاح كورونا، وكان جميع المرضى، الذين إما تعافوا أو يتعافون من التهاب عضلة القلب قد تلقوا لقاح «فايزر- بيونتيك» أو «مودرنا».

وأوضحت الدراسة أن التقديرات السكانية العامة كانت تتوقع 8 حالات أو أقل من التهاب عضلة القلب من بين 436 ألف جندي الذكور الذين تلقوا جرعتين من لقاحات كوفيد-19.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 181 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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