مسؤول صحي: لا يمكن تحديد موعد إنشاء المناعة المجتمعية ضد كورونا بالاتحاد الأوروبي

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قال ممثل عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إنه لا يمكن تحديد الموعد المتوقع لإنشاء المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، ووفقا لما ذكرته وكالة «نوفوستي» الروسية، اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أن الهدف الحالي لحملة التطعيم الجارية في بلدان الاتحاد الأوروبي يكمن في حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة الشديدة من كورونا.

وأضاف أن مدة الحصانة ضد كورونا التي تمنحها اللقاحات للبشر لم تحدد بعد، خاصة في ظل تفشي سلالات جديدة من كورونا، مؤكدا أن هناك اختلافات ملموسة بين الظروف المتعلقة بحملة التطعيم ونطاقها، والوضع الوبائي في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 181 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.