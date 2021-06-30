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أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى المصريين، بمناسبة ذكرى ثورة الـ30 من يونيو، التي تتزامن مع اليوم الأربعاء، ووصف الرئيس الثورة بـ«أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية».

ومن خلال الصفحة الرسمية للرئيس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سجل كلمته، قائلًا: «لم تكن ثورة الثلاثين من يونيو مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلاً، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض».

وتابع الرئيس: «إننا وإذ نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورتنا المجيدة، أتوجه برسالة غالية إلى كل من ضحى وقدم روحه ثمنًا لرفض التطرف والإرهاب، وأقول لهم: لن ننساكم.. أنتم في قلوبنا، نفخر بكم وننحني إجلالًا لأرواحكم الطاهرة».

وأختتم: «كما أتوجه بتحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم الذي أثبت للعالم كله أنه الشعب الأكثر صبرا والأصدق عزما والأشد يقيئًا بدولته ومؤسساته الوطنية.. وها هو يثبت للعالم كله صحة اختياراته مقدما على إعلان الجمهورية الجديدة بتحمله وصبره وقدرته على صنع المستحيل وهزيمة التحدى، حفظ الله مصر وشعبها إلى يوم الدين».

يذكر أنه منذ ساعات، وصل الرئيس إلى مقر الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.