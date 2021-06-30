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تقديم العلاج لـ250 مواطنًا وتوفير نظارات طبية في قافلة نظمتها صحة بني سويف (صور)

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الأربعاء، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن الجهود التي تنفذها في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الجانب، أنه تم تنظيم قافلة طبية، أمس، بعزبة أحمد طاهر مركز الفشن بالتعاون مع مؤسسة راعي للتنمية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، وتمت مراعاة كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

وتمكنت القافلة من الكشف على 250 مواطنًا وتوزيع بعض الأدوية بالمجان، حيث ضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية والتي شملت (28 أطفال، 32 باطنة، 126 رمد، 64 عظام)، وتوفير 48 نظارة طبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة، وبالتعاون مع فريق العمل من مؤسسة راعي مصر للتنمية وبعض المتطوعين من الأهالي وشباب القرية.

المصرى اليوم

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