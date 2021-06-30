الجيزة: بدء رصف شارعي الخليفة والكوثر بالطالبية والهرم

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تنفذ محافظة الجيزة مخطط لتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإحداث طفرة في الطرق والمحاور لتفتيت اي كثافات مرورية .

وفي ذلك الاطار قام حي الطالبية بتنفيذ طبقة الرصف الرابطه بشارع الخليفه بطول ٤٥٠م وهو الواقع بين شارعي الاهرام ومحمد أنور السادات بأعتبارة محور مروري هام رابط بينهم وله أهمية مرورية كبيرة انطلاقا من قيام المحافظة بتطوير متفرعات شارع الأهرام .

كما تابع المحافظ قيام مديرية الطرق بالمحافظة بتنفيذ اعمال تأسيس الشارع المتفرع من طريق التجنيد حتى طريق الفيوم مروراً بسنترال الرماية ومكتب البريد استعدادا لوضع الطبقة الاولى الاسفلتية لتطوير ذلك المحور المروري الحيوي .

بالإضافة الي البدء في اعمال رصف شارع الكوثر الرابط بين شارعي المريوطية فيصل واللبيني فيصل بقطاع منشأه البكاري بحي الهرم وتستكمل محافظة الجيزة أعمال تطوير لعددا من المحاور المرورية الأخرى لتقديم خدمات أفضل لمواطنيها .