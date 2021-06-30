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نائب محافظ الوادي الجديد توجه بسرعة تأثيث فصل إضافي بالمدرسة المصرية اليابانية

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نائب محافظ الوادي الجديد توجه بسرعة تأثيث فصل إضافي بالمدرسة المصرية اليابانية نائب محافظ الوادي الجديد توجه بسرعة تأثيث فصل إضافي بالمدرسة المصرية اليابانية

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وجهت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد بسرعة تجهيز وتأثيث الفصل الإضافي الذي تم إضافته لمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة المصرية اليابانية لاستيعاب الأعداد المتقدمة.

جاء ذلك خلال تفقدها للمدرسة صباح اليوم يرافقها الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة.

وتابعت خلال التفقد أعمال تنفيذ الري الحديث بالمدرسة والتي الإنتهاء من تنفيذها في إطار مبادرة المدارس الخضراء التي تنفذها المحافظة لتنجيل وزراعة أفنية المدارس، وكذلك تنجيل الملاعب وإستغلال المساحات الفضاء بالفناء في تنفيذ أنشطة رياضية وبيئية للطلاب.

المصرى اليوم

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