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هدد فتاة بنشر صور فاضحة لها على «فيسبوك».. حبس عاطل 6 أشهر بقنا

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هدد فتاة بنشر صور فاضحة لها على «فيسبوك».. حبس عاطل 6 أشهر بقنا هدد فتاة بنشر صور فاضحة لها على «فيسبوك».. حبس عاطل 6 أشهر بقنا

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قضت المحكمة الإقتصادية لإستئناف قنا، في الإستئناف رقم «30» لعام 2021 جنح مستأنف إقتصادي قنا للجنحة رقم 221 لعام 2019 جنح إقتصادي قنا، بالسجن 6 أشهر على عاطل، قام بتهديد فتاة ونشر صور فاضحة لها على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيه من عام 2019، عندما أسندت النيابة للمتهم «عبدالناصر.م.ع» تهمة إزعاج ومضايقة المجني عليها «غ.أ.أ»، وذلك من خلال إساءة استخدام أجهزة الإتصالات.

وأوضحت التحريات أن المجني عليها تقدمت بشكو للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إدارة مباحث مكافحة جرائم الحسابات وشبكات المعلومات، لتضررها من المتهم بإرسال رسائل لها تتضمن عبارات تهديد بنشر صور فاضحة لها على مواقع التواصل الإجتماعي، موضحة أنها أرسلت هذه الصور دون علمها بشخصية الأمر الذي لحق بها بأضرار مادية وأدبية.

وبتتبع أرقام المتهم من قبل فريق البحث توصلوا إلى المتهم وتم القبض عليه ومعاقبته بالسجن 6 أشهر وإلزامه بالمصروفات الجنائية.

المصرى اليوم

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