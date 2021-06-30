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"صحة حائل" تبدأ في تطعيم الفئات العمرية من 12- 18 عاماً‎‎

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حجز المواعيد إلكترونياً عبر تطبيقي "صحتي" و"توكلنا"

شرعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، في التطعيم بلقاح كورونا للفئات العمرية من 12 حتى 18 عاماً، فور إطلاق وزارة الصحة المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

وتم البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12- 18 عاماً، بلقاح كورونا بمراكز لقاحات تجمّع حائل الصحي المتاحة بالمنطقة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال الدراسات العلمية كل التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأكدت "صحة حائل" أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للجهود المبذولة في التوسع في التطعيم باللقاح بعد تطعيم ما يقارب 70٪ من السكان البالغين في المملكة، حيث بدأت مؤخراً بإعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 عاماً.

يُشار إلى أن حجز المواعيد لأخذ اللقاح متاح حالياً إلكترونياً عبر تطبيقي "صحتي" و"توكلنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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