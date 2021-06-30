أخبار عاجلة

نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب -
كريم فهمي من المالديف: «أنا في إجازة» -
تبطين 8 ترع بطول 23 كيلو وبتكلفة 53 مليون جنيه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

اتفاق بين «الوطنية للصحافة» و«الصحفيين» و«الطباعة والإعلام» على اللائحة الإدارية للصحف القومية

Print
اتفاق بين «الوطنية للصحافة» و«الصحفيين» و«الطباعة والإعلام» على اللائحة الإدارية للصحف القومية اتفاق بين «الوطنية للصحافة» و«الصحفيين» و«الطباعة والإعلام» على اللائحة الإدارية للصحف القومية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التنسيق المستمر والبناء بين الهيئة الوطنية للصحافة لكونها القائمة على إدارة المؤسسات الصحفية القومية عماد الصحافة المصرية، ونقابة الصحفيين باعتبارها الممثل القانوني للصحفيين المصريين كافة، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام التي تضم كل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، عقد كل من المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وضياء رشوان نقيب الصحفيين ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة، عدة جلسات تشاورية بمناسبة إصدار مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية التابعة للهيئة لائحة إدارية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وهنأ نقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بصدور هذه اللائحة بتنسيق دؤوب وفعال من الهيئة، والتي تتضمن موادها تنظيما راقيا وحديثا وشاملا لكل أحوال العاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال.

وأكد رئيس الهيئة ونقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة على حرصهم المشترك على مصالح كل العاملين بالصحافة القومية، وإشادتهم بما تضمنته اللائحة الجديدة من حقوق للصحفيين ولكل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، ومراعاتها كل الملاحظات الجوهرية التي أبداها بعض الزملاء الصحفيين والإداريين والعمال أثناء مناقشة مواد اللائحة وفق مواد قانون نقابة الصحفيين وقانون المنظمات النقابية العمالية وقانون العمل والحقوق الدستورية والقانونية لكل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأعرب الشوربجي ورشوان والبدوي عن أملهم في أن تفتح اللائحة الجديدة آفاقا أفضل للمؤسسات الصحفية القومية ولكل العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال، مؤكدين على استمرار التعاون الوثيق والبناء بين الهيئة ونقابة الصحفيين والنقابة العامة في كل المجالات لما فيه صالح المؤسسات الصحفية القومية عماد الصحافة المصرية وكل العاملين بها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور

معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور

إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل

إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل

لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل

لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل

ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال»

ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال»