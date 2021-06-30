مجلس جامعة بني سويف يكرم الدكتور تامر عبداللطيف عميد كلية الفنون التطبيقية السابق

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كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، اليوم، الدكتور تامر عبداللطيف عميد كلية الفنون التطبيقية السابق على جهوده المبذولة خلال فترة عمادته ومشاركته الفعالة في الجامعة، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور تامر عبداللطيف، لما قدمه خلال فترة عمادته للكلية وتطويرها، مؤكداً استمرار مسيرة العمل بتعاون جميع الأطراف، لتحقيق المزيد من التطور والتقدم، موجهاً التهنئة للدكتور محمد ماضي لتولية منصب عميد الكلية متمنيا له التوفيق والسداد.

وأكد الدكتور منصور أن التكريم جاء انطلاقا من تقدير الجامعة لدور أعضاء هيئة التدريس، وما يقدمونه للنهوض بالمنظومة العلمية والأكاديمية.