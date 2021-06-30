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«الزراعة»: ضبط 218 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة وذبح خارج المجازر خلال شهر يونيو

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«الزراعة»: ضبط 218 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة وذبح خارج المجازر خلال شهر يونيو «الزراعة»: ضبط 218 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة وذبح خارج المجازر خلال شهر يونيو

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر يونيو، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 218 طن و476 كيلو لحوم.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1262 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأضاف «محمود»، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الاصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

المصرى اليوم

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