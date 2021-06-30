مجلس جامعة بني سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية خلال يونيو

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كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته رقم 198 والمنعقدة اليوم أعضاء الجهاز الإدارى ممن بلغوا السن القانونية خلال شهر يونيو، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة علي أهمية تكريم العاملين المُحالين للمعاش تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيراً أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعمهم لاسيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة.

فيما وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، صرف مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من أعضاء هيىة التدريس والهيئة المعاونة والعامليين والإداريين بحد أدني 800 جنيهاً وذلك نظراً لجهودهم المبذولة فى اعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بصورة ممتازة بجميع الكليات وخروجها بالشكل اللائق وبمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة جرى اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد في العام الدراسي الجديد، بما يعود بالنفع على خدمة العملية التعليمية، وسير العمل بالجامعة والارتقاء به .