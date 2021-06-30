أخبار عاجلة

نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب -
كريم فهمي من المالديف: «أنا في إجازة» -
تبطين 8 ترع بطول 23 كيلو وبتكلفة 53 مليون جنيه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط عصابة سرقة أعمدة العلامات الإرشادية على الطرق بـ القاهرة

Print
ضبط عصابة سرقة أعمدة العلامات الإرشادية على الطرق بـ القاهرة ضبط عصابة سرقة أعمدة العلامات الإرشادية على الطرق بـ القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الخدمات الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة العلامات الإرشادية على الطرق بالقاهرة بمنطقة 15 مايو حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .

كانت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو تمكنت من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية حال إستقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق ، ومحمل عليها ١٤ عامود ألومونيوم مخصصين لوضع العلامات الإرشادية على الطرق - مقص معدنى ، وير حديدى - أجنة حديدية - مطرقة بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بسرقة الأعمدة المشار إليها بإسلوب القص من المنطقة محل الضبط بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها وتكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور

معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور

إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل

إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل

لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل

لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل

ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال»

ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال»