ضبط عصابة سرقة أعمدة العلامات الإرشادية على الطرق بـ القاهرة

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تمكنت الخدمات الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة العلامات الإرشادية على الطرق بالقاهرة بمنطقة 15 مايو حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .

كانت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو تمكنت من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية حال إستقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق ، ومحمل عليها ١٤ عامود ألومونيوم مخصصين لوضع العلامات الإرشادية على الطرق - مقص معدنى ، وير حديدى - أجنة حديدية - مطرقة بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بسرقة الأعمدة المشار إليها بإسلوب القص من المنطقة محل الضبط بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها وتكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية