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البابا تواضروس مهنئًا بذكرى «30 يونيو»: «نصلي أن يحفظ الله شعبًا وقيادة»

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البابا تواضروس مهنئًا بذكرى «30 يونيو»: «نصلي أن يحفظ الله مصر شعبًا وقيادة» البابا تواضروس مهنئًا بذكرى «30 يونيو»: «نصلي أن يحفظ الله شعبًا وقيادة»

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هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح والشعب المصري كافة بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي ثار فيها المصريون لكرامتهم وهويتهم ضد حكم الظلامية والإرهاب.

وقالت الكنيسة في بيان لها اليوم: «نرى الرئيس السيسي اليوم يتفقد المعدات المستخدمة في المشروع القومي «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، فيزداد يقيننا في دأب أجهزة الدولة المصرية على تحسين حياة المواطن وتوفير الكرامة الإنسانية والعيش الكريم لكل أبناء الوطن اتساقًا مع مطالب الشعب التي نادى بها في ثورته».

وتابع البيان: «نصلي أن يحفظ الله شعبًا وقيادة، ويسدد خطى أجهزتها الرشيدة في طريق التقدم والازدهار».

المصرى اليوم

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