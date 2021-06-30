فنون الصحراء في إبداعات الفنانين.. معرض تشكيلي افتراضي بـ«المؤتمر العلمي الرابع للفنون الإفريقية»

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تحت عنوان «التواصل الحضاري الأفروآسيوي وفنون الصحراء»، يقام معرض تشكيلى دولى افتراضى، تحت رعاية أكاديمية الفنون، وضمن فاعليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للفنون الإفريقية، حول الاستلهام من الصحراء وتناول رموزها ودلالاتها، وعاداتها وتقاليد سكانها، يتسم بنزعة مسـتقبلية مـن خـلال توظيفـه لبنـاء مسـتقبل افضـل للإنسـانية، فهـى رؤيـة لمسـتقبل انسـاني أفضـل.

وفكرة المعرض التشكيلى الدولى الافتراضى «الصحراء في ابداعات الفنانين»- المصاحب للمؤتمر يجىء ضمن العديد من الفاعليات التي يعد لها المؤتمر لتفعيل دور أكاديمية الفنون، وقوميسير المرتمر الفنانة الدكتورة منى مدحت، فنانة تشكيلية مصرية لها عشرات المعارض، وأستاذ طباعة المنسوجات بقسم الاشغال الفنية والتراث الشعبى بكلية التربية الفنية – جامعة حلوان.حصلت على العديد من الجوائز من بينها، جائزة الصالون في الجرافيك «بصالون الشباب الحادى عشر»، جائزة لجنة التحكيم في الجرافيك «بصالون الشباب الثانى عشر»، ولها مقتنيات في متحف الفن الحديث، ولدى الافراد بمصر والخارج.

وعن القواعد والشروط المنظمة للمعرض الافتراضي فهي كالتالي:

1-فروع الاشتراك في المعرض (رسم-تصوير-تصوير ضوئى-خزف-نحت-التجهيز في الفراغ-جرافيك-طباعة يدوية-اشغال يدوية- نسيج يدوى-حلى).

2-التزام الفنان المشارك بتوقيع العمل الفنى وارسال الاسم والبريد الالكترونى، مع الالتزام بارسال تفاصيل العمل (اسم العمل-المجال -الخامة المستخدمة-المقاس-تاريخ الانتاج-الثمن).

3-لجنة اختيار الاعمال مسئولة عن اختيار الاعمال والحفاظ على المستويات الفنية التي ترقى وتليق بالعرض طبقا للضوابط العامة.

4-يحق لكل فنان وفناتة المشاركة بعملين كحد اقصى في مجال واحد أو بعمل في مجالين مختلفين.

5-تنسيق المعرض الافتراضى مسئولية القوميسير العام واللجنة المعاونة بما لايخل باللوائح والقواعد المنظمة للعرض الافتراضى. المواعيد المنظمة للمعرض الافتراضى:

1-يبدا العرض يوم الاحد الموافق 25/7/2021 وحتى 14/10/2021 م .

2-يبدا الفنان بارسال (صورة شخصية للفنان بجودة 300 ميجا بيكسل- صورة الاعمال بجودة 300 ميجا بيكسل –وسيرة ذاتية في حدود 4 سطور)على البريد الالكترونى للمؤتمر: African.art.conference@gmail.com والبريد الالكترونى للقوميسير العام للمعرض: Monamedhat017@gmail.com 3-ترسل الاعمال الفنية اعتبارا من 25/6/2021 حتى 15/7/2021 لاختيار الاعمال المرشحة في المعرض الافتراضى، ولن ينظر على الاطلاق إلى الأعمال المقدمة بعد المواعيد المحددة.

4-سيتم منح المشاركين في المعرض الافتراضى شهادات تقدير وكتالوج للمعرض.

