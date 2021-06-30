أخبار عاجلة

نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية -
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور -
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب -
كريم فهمي من المالديف: «أنا في إجازة» -
تبطين 8 ترع بطول 23 كيلو وبتكلفة 53 مليون جنيه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحجرف" يلتقي بقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية

Print
"الحجرف" يلتقي بقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية "الحجرف" يلتقي بقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية
أكدا أهمية تعزيز أمن الممرات المائية وحركة الملاحة في الخليج

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية للولايات المتحدة قائد الأسطول الخامس الفريق بحري تشارلز برادفورد ، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري الذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد الاجتماع مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين وأهمية تعزيز أمن الممرات المائية وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج العربي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

محافظة الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة 5 ساعات

محافظة الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة 5 ساعات

بدء تركيب خط السكة الحديد لكوبري السويس لمشروع القطار الكهربائي (صور)

بدء تركيب خط السكة الحديد لكوبري السويس لمشروع القطار الكهربائي (صور)

محافظ الجيزة يتفقد كوبري ترسا ويوجه برفع الإشغالات في شارع عثمان محرم

محافظ الجيزة يتفقد كوبري ترسا ويوجه برفع الإشغالات في شارع عثمان محرم