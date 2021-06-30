انطلاق مبادرة كلنا واحد فى 18 محافظة

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أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 18 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية بجميع أنحاء الجمهورية بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك 2021م واستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تُلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد والحد من تداعياته.

تستمر المبادرة لمدة 20 يوماً بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع غذائية استراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية– مستلزمات طبية وقائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع عدد 19 من السلاسل التجارية الكبرى خير زمان – هايبر وان – سبينيس- كارفور – أولاد رجب – عبدالله العثيم – الفرجانى – هايبر الشرق – خير بلدنا – إكسيبشن – الراية – المحلاوى- هايبر الشرقية – هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة- كازيون – أوسكار – العابد- أسواق فتح الله بإجمالى 755 فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة.

حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40% وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg). كما تم التنسيق مع مسؤولى عدد من الكيانات التجارية الكبرى والموردين وإنشاء عدد 7 شوادر بالميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية بجوار بعض فروعهم لعرض وبيع الأضاحى الحية بكافة أنواعها، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%.

من جانبها تشارك منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة في تلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعى للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

مديرية أمن الجيزة ومديرية أمن سوهاج ومديرية أمن شمال سيناء ومديرية أمن قنا ومديرية أمن البحيرة ومديرية أمن الشرقية ومديرية أمن مطروح ومديرية أمن الغربية ومديرية أمن المنيا ومديرية أمن البحر الأحمر ومديرية أمن المنوفية ومديرية أمن أسوان ومديرية أمن الإسماعيلية ومديرية أمن الشرقية ومديرية أمن الوادى الجديد ومديرية أمن بنى سويف ومديرية أمن أسيوط ومديرية أمن بورسعيد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.