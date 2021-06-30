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رئيس «الأسقفية» ناعيًا أنسي ساويرس: رجل وطني لم ينس مسؤوليته الاجتماعية

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رئيس «الأسقفية» ناعيًا أنسي ساويرس: رجل وطني لم ينس مسؤوليته الاجتماعية رئيس «الأسقفية» ناعيًا أنسي ساويرس: رجل وطني لم ينس مسؤوليته الاجتماعية

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نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر رجل الصناعة أنسي ساويرس الذي رحل عن عالمنا أمس الأول.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها: نودع على رجاء القيامة رجلًا قدم الكثير من الجهد والعرق لوطنه في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية ولم ينس دوره في تنمية المجتمع المصري أو في مجال المسئولية الاجتماعية.

وأضاف البيان: يقدم المطران سامي فوزي نيابة عن سنودس الكنيسة الأسقفية وشعب الكنيسة أحر التعازي لأسرة الفقيد الراحل المتمثلة في زوجته السيدة يسرية لوزة وأبنائه رجال الأعمال نجيب وسميح وناصف ساويرس.

واختتم البيان: نصلي أن يسكب الله عزاءا سماويًا في قلوب أسرته ومحبيه وأن يترأف على الجميع

المصرى اليوم

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