جائزة حمدان بن محمد للتصوير تنشر الصور الفائزة بمسابقة «ضوء النهار»

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر مايو 2021، والتي كان موضوعها «ضوء النهار».

المسابقة شَهِدَت ثنائيةً إبداعيةً من أوكرانيا تصدَّرت الفائزين السبعة، من خلال المصورة «مارينا جليبوفا» والمصور «يفهن ساموتشانكو»، بجانب الاستمرارية اللافتة للعدسة الإندونيسية ضمن قوائم الفائزين من خلال المصور «فرانس إيدي بونجاران سيريجار».

عربياً تألَّق المصور «محمود محمد الجابري» من سلطنة عُمان بعملٍ مميز. قائمة الفائزين ضمَّت أيضاً المصور «نيشار نامبياثايل محمد» من الهند والمصور «كازي مهيمن الاسلام موناج» من بنجلاديش والمصور «لي هوانج لونج» من فيتنام.

وسيحصل الفائزون السبعة على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر مايو استخدام الوسم HIPAContest_Daylight#.

وفي تصريحه عن الحدث، قال سعادة الأمين العام للجائزة، على خليفة بن ثالث: التعامل مع مختلف ظروف الإضاءة من أساسيات الانغماس في فنون التصوير، كثيراً ما نشاهدُ صوراً عادية لكن عبقرية الإضاءة حوَّلتها لصورٍ مُدهشة، والعكس صحيح. اختيارنا لـ«ضوء النهار» كان لاختبار مهارات المصورين ورؤاهم الفنية في توظيف الضوء الطبيعي لإنتاج أعمالٍ فوتوغرافيةٍ معجونةٍ باللمسات الجَمَالية التي تحبس أنفاس المشاهد. مستوى المشاركات يدعو للتفاؤل حقاً، نبارك للفائزين ونرجو للمشاركين حظوظاً أفضل في النسخ القادمة وننصحهم بالمثابرة على المشاركة والعمل دوماً على تحسين جودة أعمالهم.

المصور العُمانيّ «محمود محمد الجابري» يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة في ولاية «منح» بمحافظة «الداخلية» في سلطنة عُمان، حيث مجموعة من الشباب يؤدن رقصة «الرزحة» وهي من الفنون الشعبية الشائعة في المناسبات الدينية والوطنية والأعراس. حققتُ الكثير من الإنجازات الدولية، إلا أن الفوز بمسابقة حمدان بن محمد الدولية للتصوير مختلفٌ تماماً، حيث للمنافسة قيمةٌ فنيةٌ ومكانةٌ عالميةٌ كبرى. الفوز في مثل هذه المسابقة يُعدُّ إنجازاً شخصياً عظيماً. الفوز بمسابقات التصوير على انستغرام له دور كبير في تسويق أعمال المصور خاصة بالنسبة للحسابات المؤسسية الكبيرة المهتمة بالتصوير. طموحي في التصوير لا حدود له، فأنا أطمح للفوز بالمسابقة السنوية لـ«هيبا» ولقاء خبراء التصوير الفوتوغرافي للاستفادة من خبراتهم وحضور ورش التصوير التي يقدِّمها مصورون عالميون.

المصور الإندونيسيّ «فرانس إيدي بونجاران سيريجار» يقول عن صورته الفائزة: لقد التقطتُ الصورة يوم الأحد 14 يونيو 2019 في إحدى ضواحي جاكرتا، كنتُ مع زملائي في رحلةٍ قصيرةٍ لالتقاط الصور مع التركيز على «الإنسان». أثارت فكرة «لعب الأطفال بالطائرات الورقية» و«كتل البامبو» ذكرى الفرح الطفوليّ عندي كما هي لمعظم الإندونيسيين حيث شعور البراءة والحرية كشعورٍ إنسانيّ جميل. ركّزتُ البحث عن أفضل زاويةٍ مع الأخذ في الاعتبار حالة الضوء من الشمس وظلال الخيزران، فكانت هذه اللقطة الطفولية السعيدة.

أنا ضابط في سلاح الجو الإندونيسي، وهذا فوزي الأول في مسابقة تصوير على الانترنت، القدرة على الفوز في مسابقة «هيبا» كانت تجربة مرموقة بالنسبة لي، شعرتُ بالتشجيع والدعم والثقة للاستمرار في التقاط الصور. شخصياً أعتقد أن الأشخاص المختلفين لديهم طريقة مختلفة في النظر إلى شيء ما أو لحظة ما، التصوير أحد أفضل الوسائط في وصف الرؤى وجمالية الحياة. أطمح دوماً لاستخدام عدساتي لمشاركة اللقطات ذات المغزى، هذا هو السبب الحالي الذي يجعلني أغوص في أعمال التصوير الفوتوغرافي. الفوز سيساعدني في تعزيز الجانب الآخر من الحياة العسكرية، ليؤكّد أن لدينا حِسّاً فنياً للإنسانية.

المصور الأوكرانيّ «يفهن ساموتشانكو» يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة في أوديسا- أوكرانيا. قمتُ باختيار أفضل وقت بحيث تكون الظلال أطول وقت ممكن وتكون متعامدة مع خط الأمواج. ومن خلال الدرون «الطائرة بدون طيار» بدأت أبحث عن مشهدٍ مثيرٍ للاهتمام وكنت محظوظًا بالتحليق فوق هؤلاء الأشخاص مع الكلاب والتقاط عددٍ من الصور. مسيرتي المهنية حافلة بالفوز لكن الفوز بـ«هيبا» شرفٌ كبير وخاص لي، هذا فوزي الخامس معهم وأطمح للمزيد، وأقول لهم شكراً على ما تقدّمونه لتطوير فن التصوير الفوتوغرافي في العالم.. أنتم الأفضل. كمصور محور تركيزي الأساسي هو العلاقة المتغيرة باستمرار بين الإنسان والطبيعة.

الصور الفائزة

يفهن ساموتشانكو، أوكرانيا

يفهن ساموتشانكو، أوكرانيا

مارينا جليبوفا، أوكرانيا

مارينا جليبوفا، أوكرانيا

نيشار نامبياثايل محمد، الهند

نيشار نامبياثايل محمد، الهند

لي هوانج لونج، فيتنام

لي هوانج لونج، فيتنام

كازي مهيمن الاسلام موناج، بنجلاديش

كازي مهيمن الاسلام موناج، بنجلاديش

فرانس إيدي بونجاران سيريجار، إندونيسيا