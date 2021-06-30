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"القصبي": حكومة المملكة مكنّت جميع القطاعات المعنية بالدولة لتيسير خدمة ضيوف الرحمن

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"القصبي": حكومة المملكة مكنّت جميع القطاعات المعنية بالدولة لتيسير خدمة ضيوف الرحمن "القصبي": حكومة المملكة مكنّت جميع القطاعات المعنية بالدولة لتيسير خدمة ضيوف الرحمن
قال: نتشرف قيادةً وشعبًا بخدمة الحرمين الشريفين وكل من يفد إليها حاجًا أو معتمرًا أو زائرًا

قال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي: إن المملكة قيادةً وشعبًا تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين، وكل من يفد إليها حاجًا أو معتمرًا أو زائرًا، وتولي اهتمامًا بالغًا بالحرمين والمشاعر المقدسة.

وأضاف خلال اللقاء الاعلامي اليوم الذي تنظمه رئاسة شؤون الحرمين لإطلاق خطة حج 1442هـ بمشاركة رئيس شؤون الحرمين: حكومة المملكة مكنّت جميع القطاعات المعنية بالدولة لتيسير خدمة ضيوف الرحمن، وتسخير كل الإمكانات لتسهيل فريضة #ضيوف_الرحمن، ومناسك الحج بأمن وأمان ويسر وصحة.

وتابع: يتم تنظيم موسم حج هذا العام، وللعام الثاني في ظروف استثنائية في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس #كورونا وظهور تحورات جديدة له، ومن هذا المنطلق، جاء قرار المملكة باقتصار حج هذا العام على عدد 60 ألف حاج من داخل المملكة.وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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