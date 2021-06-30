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الداخلية : ضبط 12749 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

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الداخلية : ضبط 12749 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة الداخلية : ضبط 12749 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية من ضبط 12749 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12679 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 70 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير 950 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 272 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1776 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين. يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

المصرى اليوم

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