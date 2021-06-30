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"المهندسين": تدريب وتأهيل 3200 مهندس بنهاية الربع الثاني من العام

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"المهندسين": تدريب وتأهيل 3200 مهندس بنهاية الربع الثاني من العام "المهندسين": تدريب وتأهيل 3200 مهندس بنهاية الربع الثاني من العام
للحفاظ على سير عملية تدريب وتأهيل المهندسين "عن بُعد" بشكل فعال

نفّذت الهيئة للمهندسين خلال الربع الثاني من العام الحالي، 21 برنامجًا تدريبيًّا مدعومة من الهيئة لأعضائها، استفاد منها أكثر من 3200 مهندس؛ وذلك عبر منصة التدريب الإلكتروني للهيئة؛ للحفاظ على سير عملية تدريب وتأهيل المهندسين "عن بُعد" بشكل فعال.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين المهندس صالح العمر: الدورات التدريبية التي قُدّمت للمستفيدين من المهندسين، وحديثي التخرج وطلاب التخصصات الهندسية بمجموع 476 ساعة تدريبية؛ تأتي ضمن خطة الهيئة التدريبية لهذا العام، وفق الأسس العلمية المدروسة في مختلف البرامج الهندسية؛ حيث شملت برامج كود البناء السعودي، وبرامج هندسية تخصصية وتأهيلية.

وأضاف: الهيئة تركز على عملية تدريب وتأهيل وبناء الكوادر الهندسية الوطنية بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل؛ بهدف تحقيق التنمية، وتطوير المهارات، والقدرات المعرفية والمهنية لدى العاملين في القطاع الهندسي.الهيئة السعودية للمهندسين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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