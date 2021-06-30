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قضية الفتنة.. الدفاع يطلب شهادة الأمير حمزة ورئيس الأردنية

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قضية الفتنة.. الدفاع يطلب شهادة الأمير حمزة ورئيس الحكومة الأردنية قضية الفتنة.. الدفاع يطلب شهادة الأمير حمزة ورئيس الأردنية
عُقدت اليوم الجلسة الرابعة من محاكمة التحريض على زعزعة الاستقرار

قضية الفتنة.. الدفاع يطلب شهادة الأمير حمزة ورئيس الحكومة الأردنية

قال محامي الدفاع عن أحد المتهمين المقربين من العاهل الأردني الملك عبدالله، في محاكمته بتهم التآمر لزعزعة استقرار المملكة: إن المتهمين طلبوا شهادة الأمير حمزة، ورئيس بشر الخصاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

وقال المحامي محمد العفيف لـ"رويترز": إن القرار يعود للمحكمة بشأن الموافقة على السماح للأمير حمزة بالحضور كشاهد.

وعُقدت اليوم الجلسة الرابعة من محاكمة كل من باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن بن زيد، بتهم التحريض على زعزعة استقرار المملكة الموجهة إليهما، والمعروفة بقضية "الفتنة".

وكان المتهمان من بين 15 شخصًا اعتقلوا في أوائل أبريل، عندما تم وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية؛ بسبب اتهامهم بـ"التواصل مع جهات أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن"؛ وفق "الحرة".

وفي 7 أبريل الماضي، أعلن الملك عبدالله الثاني أن "الفتنة وُئدت"، مطمئنًا شعبه بألا أحد فوق استقرار الوطن".

وأضاف العاهل الأردني، آنذاك، أن "الأمير حمزة في قصره ومع عائلته وتحت رعايتي"؛ مشيرًا إلى أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، موكلًا هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال.

وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي، 5 أبريل الماضي: "أضع نفسي بين يدي جلالة الملك؛ مؤكدًا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيًّا لإرثهم، سائرًا على دربهم، مخلصًا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".

وقد هزت هذه القضية الأردن، وكشفت عن انقسام نادر داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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