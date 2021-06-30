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غداً.. "التعليم" تعلن نتائج حركة النقل الخارجي وترقب بالشارع التعليمي

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غداً.. "التعليم" تعلن نتائج حركة النقل الخارجي وترقب بالشارع التعليمي غداً.. "التعليم" تعلن نتائج حركة النقل الخارجي وترقب بالشارع التعليمي
اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتوقعات وسط أمنيات ملبية للطموحات

غداً..

يترقب يوم غد الخميس، المعلمون والمعلمات، إعلان وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجي، وسط تمنياتهم، أن تلبي حركة النقل الخارجي للعام الحالي طموحاتهم وتنهي معاناتهم.

وتستعد وزارة التعليم، غداً الخميس، لإعلان حركة النقل الخارجي لطالبي النقل، كما هو معلن مسبقاً في 21 / 11 / 1442 هـ، فيما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التعليمية مع بدء العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي، بالتحدث والتخمين عن نسبة الحركة لهذا العام، ومدى تلبية الوزارة رغبات المعلمين والمعلمات.

وكانت وزارة التعليم قد أتاحت الشهر الماضي، إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ، ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية؛ انطلاقاً من اهتمام الوزارة وحرصها على تهيئة البيئة الملائمة لمنسوبيها، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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