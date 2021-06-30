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وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، الأربعاء، حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء.

أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 51 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 13704 عبوة سجائر.

جاءت الحملة ضمن حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري، والتي تمكنت من ضبط 20850 قطعة مستلزمات طبية (شرائط تحليل سكر- سنون أنسولين- خافض لسان- شكاكة) بدون مستندات ومجهولة المصدر، غير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

كما ضبطت 291000 قطعة «أجزاء لمبة» بدون مستندات ومجهولة المصد، ومستلزمات إنتاج، و200 ألف قطعة لمبة ليد مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى، و90 ألف قطعة عبوة كرتونة فارغة معدة للتعبئة، وماكينة خط إنتاج، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.