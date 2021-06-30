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أبرزها لحومًا فاسدة.. شرطة تضبط 1541 قضية متنوعة

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أبرزها لحومًا فاسدة.. شرطة التموين تضبط 1541 قضية متنوعة أبرزها لحومًا فاسدة.. شرطة تضبط 1541 قضية متنوعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، الأربعاء، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 1541 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 5 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وضبط 1،5 طن مفروم لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بحوزة المدير المسؤول عن مطعم للوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة، وضبط 7،25 طن ملح سياحات معبأ داخل شكائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية ويشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام بمحافظة الغربية.

وضبط 3،5 طن جبن أبيض وجبن مثلثات معبأة داخل صفائح وعبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بمحافظة الغربية، وضبط 2،85 طن مكرونة معبأة داخل عبوات و1140 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وضبط 5 طن أسمدة زراعية مدعمة خاصة بأحد بنوك التنمية الزراعي محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية، قدرت بقيمة مالية 15575 جنيهاً، بحوزة مالكة محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة البحيرة، وضبط 5 طن أسمدة زراعية بدون متستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وضبط 3 طن مبيدات زراعية بدون متستندات، مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

المصرى اليوم

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