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أزمتان يهددان كايز تشيفز قبل مواجهة الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

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أزمتان يهددان كايز تشيفز قبل مواجهة الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا أزمتان يهددان كايز تشيفز قبل مواجهة الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

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بات كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على موعد مع أزمة جديدة، قبل مواجهة الأهلي يوم 17 يوليو المقبل، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، قد أعلن عن عدة إجراءات لمواجهة وباء كورونا، منها تقييد حركة السفر، وهو ما فتح باب التكهنات حول مصير النهائي.

وذكرت تقارير صحفية أن كايزر تشيفز يواجه أزمة أخرى، بسبب انتهاء عقود 8 لاعبين بالفريق بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، بانقضاء الموسم الحالي.

وعلى رأس هؤلاء اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، خاما بيليات، نجم منتخب زيمبابوي، بجانب حارس المرمى بروس بفوما وبرنارد باركر وايتوميلونج خوني وليبوجانج مانياما.

وتضم القائمة أيضا كلا من، ويلارد كاتساندي وكجوتسو موليكو وراماهلوي مفاهليلي، ولن يستطيع كايزر تشيفز إشراك اللاعبين الثمانية، في نهائي دوري الأبطال، إذا لم يقم بتجديد عقودهم، ويرتبط مصيرهم بالتقرير الذي سيقدمه المدير الفني ستيوارت باكستر، لحسم مصيرهم مع الفريق من حيث التجديد أو عدمه.
ويخوض كايزر تشيفز نهائي دوري الأبطال، للمرة الأولى في تاريخه.

المصرى اليوم

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