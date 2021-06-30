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الأولمبية: قادرة على تحقيق 3 أو 4 ميداليات في طوكيو

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الأولمبية: مصر قادرة على تحقيق 3 أو 4 ميداليات في طوكيو الأولمبية: قادرة على تحقيق 3 أو 4 ميداليات في طوكيو

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كشف المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية عن تسلم قوائم المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد أن قادرة على تحقيق 3 أو 4 ميداليات أولمبية خلال دورة طوكيو القادمة، والمقرر إقامتها في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

وقال العريان في تصريحات تلفزيونية: «مصر قادرة على تحقيق 3 أو 4 ميداليات، إذا حققنا أكثر من ذلك سيكون لدينا توفيق كبير وأقل من ذلك سيكون هناك عدم توفيق».

ويذكر أنه تأهل من مصر عدد كبير من اللاعبين في كل الرياضات مثل السباحة والملاكمة والمصارعة والجودو والتنس وتنس الطاولة وألعاب القوى والتجديف والكياك

كما تحدث العريان عن الأبطال المؤهلين إلى أولمبياد طوكيو مثل فريدة عثمان وهداية ملاك وجيانا فاروق وعلاء أبو القاسم وعلي الصاوي وعبدالخالق البنا وعبداللطيف منيع، وأكد أنهم على قدر كبير من الاستعداد لحصد ميدالية أولمبية.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم أسماء جميع اللاعبين المشاركين قبل 4 يوليو القادم لاستكمال الإجراءات.

المصرى اليوم

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