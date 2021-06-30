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كيم جونغ أون يوبخ مسؤولين في كوريا الشمالية بسبب "الوباء".. وأخته تلقي خطابا في اجتماع الحزب الحاكم

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