إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات بمحور المحمودية بالإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين 3 سيارات بمنطقة حجر النواتية بطريق محور المحمودية بالإسكندرية، وأفادت التقارير الطبية بأن الإصابات تتراوح بين الكسور والكدمات ولا توجد حالات حرجة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل وأخرى ملاكي بمحور المحمودية.

انتقل ضباط قسم شرطة الرمل وإدارة المرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تخطى ميكروباص جزيرة منتصف الطريق المشار إليه واصطدامه بسيارة ملاكي وأخرى ربع نقل في الاتجاه المعاكس.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور، وجرى نقلهم لمستشفى جمال حمادة بمنطقة كرموز، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.