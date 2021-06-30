محافظ الشرقية: خطى سريعة وثابتة لتنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تخطو خطى سريعة وثابته نحو تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد في جميع القطاعات، وتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمراكز العلاجية، لضبط المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

أوضح المحافظ أنه منذ بدايه عمل الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالشرقية، خلال الفترة من أبريل ٢٠٢٠ حتى اليوم، تم التنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق للحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال شن حملات تفتيشية ورقابية، بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين ومديرية الصحة، وإدارة التفتيش الصيدلي وهيئة الرقابة الإدارية، مشيراً إلى أن تلك الجهود أسفرت عن تنفيذ ٢٢٥ حملة موسعة بالإشتراك مع الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتحرير ٢٢٢٩ محضراً ضد التجار المخالفين، وبحث ٦٢٣٨ شكوى من المواطنين ضد التجار المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ولإحكام الرقابة في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل، أسفرت الحملات التفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية عن ضبط ٧٤٥٠ صنف دواء منتهي الصلاحية ومجهول المصدر، وغير مسموح بتداوله في الأسواق، بالإضافة إلى تحرير ٥٠ محضراً لإدارة صيدلية بدون ترخيص ،وعدم وجود مدير مسؤول بالصيدلية، كما تم ضبط ٣٠٠ ألف نوع من المستلزمات الطبيه و١٢ طن كحول مجهول المصدر.

وفي مجال الرقابة على المواد الغذائية، تمكنت الحملات الرقابية من ضبط ٤ آلاف طن مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط ٢٠٠ طن دواجن و٩٠٠ طن لحوم مجهولة المصدر، وطن أسماك مملحة غير صالحه للإستهلاك الآدمي، كما تم ضبط مواد غير غذائية منها ٣٠ طن أسمنت، و٥٠ شيكاره كربونات كالسيوم و٩ طن أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية جميعهم سلع مجهولة المصدر.

وفي مجال الرقابة على المخابز، تمكنت الحملات من تحرير ١٥٠ محضراً ضد أصحاب مخابز مخالفة، لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتم التحفظ على ١٠٠٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبهم وبيعهم في السوق السوداء، وخلال الحملات اليومية على الأسواق والأنشطة التجارية، تم تحرير ٥٠٠ محضراً ضد التجار المخالفين لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير ٢٠٠ محضراً لبيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي، و١٢ محضراً للإعلان عن أسعار وهمية خلال فترة الأوكازيون، كما تم تحرير ١٩٠ محضراً لعدم إتباع الإشتراطات الصحية والسلامه في المنشآت، وتحرير ٣٠٠ محضراً لعدم وجود جود شهادات صحية للعاملين.

ولإحكام الرقابة على المراكز التعليمية، تمكنت الحملات من غلق وتشميع ٧٦ مركز وسنتر للدروس الخصوصية، لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وعدم إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة كورونا داخل المراكز، وتم توقيع الغرامة المالية المقررة على أصحابها، كما تم تحرير ١٥ محضراً ضد أصحاب مكتبات لتصوير وبيع مذكرات للطلاب بدون ترخيص من الجهات الحكومية،كما تم فحص الموقف الضريبي لعدد ٣٠ مركز تعليمي وفتح ملفات ضريبية لهم بمعرفه مسؤولي الحملة الرقابية.