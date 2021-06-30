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نائب محافظ الجيزة يعقد اجتماعا مع اللجنه المشكلة لمراجعة تراخيص البناء

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نائب محافظ الجيزة يعقد اجتماعا مع اللجنه المشكلة لمراجعة تراخيص البناء نائب محافظ الجيزة يعقد اجتماعا مع اللجنه المشكلة لمراجعة تراخيص البناء

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عقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المشكلة لمراجعة تراخيص البناء لمناقشة ومراجعه أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقه قبل قرار وزير التنمية المحلية رقم ٢١٨ / ٢٠٢٠ الخاص بإيقاف أعمال البناء، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية، وكذلك حصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة، والتأكيد على مراجعه ملفات تراخيص الترميم الجديده للعقارات.

حضر الاجتماع كلا من ممثلي جامعه القاهرة وجهاز التفتيش الفني أعمال البناء ومديرية الأسكان بالمحافظة وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والمكتب الهندسي بالمحافظة والأدارات الهندسية بمدينة الجيزة.

المصرى اليوم

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