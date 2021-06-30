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نقيب صيادي البرلس يستغيث بالسيسي للأمر بانتشال جثمان «حمدينو»

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نقيب صيادي البرلس يستغيث بالسيسي للأمر بانتشال جثمان «حمدينو» نقيب صيادي البرلس يستغيث بالسيسي للأمر بانتشال جثمان «حمدينو»

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استغاث محمد شرابي، نقيب صيادين البرلس بالرئيس عبدالفتاح ، للأمر بانتشال جثمان حمدينو قمر ابراهيم الدخاخني، ابن مدينة البرلس من قاع البحر بسواحل دمياط، والغارق بمركب صيد منذ منتصف ليلة الأربعاء الماضي.

وقال إن مجموعة من الغواصين المتطوعين قاموا صباح أمس الأول بالبحث عن الجثمان وتمكنوا من اكتشاف موقع الحادث لعدم علمهم المسبق به، وتبين لهم أنهم يحتاجون معدات أخرى لمواصلة عملية البحث، عن الجثمان الغارق في سفينة الصيد أحمد ومحمد الجديد، الأربعاء الماضي بعد منتصف الليل، في حادث تصادم من سفينه تجارية.

وكان الفقيد ضمن طاقم المركب المكون من ٨ افراد، بالعنبر الخلفي للمركب، وتمكن أفراد المركب استبرق الذي كان يجاورهم من إنقاذ سبعة أفراد من طاقم المركب.

ومازال حمدينو بقاع البحر بالمركب الغارق أمام سواحل دمياط بالبحر، وقال نقيب صيادين البرلس أن مدينة البرلس بالكامل تعيش حالة من الحزن على الفقيد ولن تهدأ أحوالهم إلا بانتشال الجثمان.

المصرى اليوم

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