القوى العاملة : انتهاء مقابلات المتقدمين لدورة الفندقة الشاملة وبدء التدريب الأحد المقبل بسوهاج

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، بدء التدريب لدورة الفندقة الشاملة الأحد المقبل بمديرية القوي العاملة بسوهاج بمركز التدريب المهني التابع لها بحي الكوثر المجهز بأحدث الآلات والمعدات اللازمة للتدريب الفندقي، وفقاً لمعايير الفندقة العالمية، وذلك لمدة ستة أسابيع أربعة أسابيع بالمركز، وأسبوعين بفندق الهيلتون بالأقصر.

وقال الوزير: ويأتي التدريب الفندقي ضمن المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب «مهنتك مستقبلك»، وهو ثمرة التعاون بين وزارة القوي العاملة وبرنامج الأغذية العالمي، بناءاً على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين والتي تشمل التعاون في مجالات رعاية القوي العاملة والتدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين للمرأة.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج، أن المديرية عقدت مقابلات للمتقدمين لدورة الفندقة الشاملة والتي استمرت يومين لـ 55 شاباً من الجنسين المستوفين لشروط الإعلان، وشكلت لجنة برئاسته وعضوية المهندسة دعاء عرفة مدير برامج الحماية الاجتماعية ببرنامج الأغذية العالمي والمدربين محمد عبدالعظيم، ووليد إمام من فندق هيلتون الأقصر، وحسني السيد مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية .

واعتمدت اللجنة عدة معايير للاختيار منها المؤهل العلمي والخبرات السابقة وإجادة اللغة الإنجليزية والمظهر العام والرغبة في العمل الفندقي بعد اتمام التدريب .

وأوضح أنه تم اختيار 20 متدرباً لبدء التدريب نصفهم من الإناث، وباقي المتقدمين ممن اجتازوا الإختبار سيكون لهم الأولوية في الدورات المقبلة.