جمهورية 30 يونيو.. الصعود إلى منصة التاريخ (ملف خاص)

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استخدم الراحل محمد حسنين هيكل، تعبير «الخروج من التاريخ» في وصف الحالة العربية والمصرية، قبل «الربيع العربي»، ربما كان الصحفى البارز الذي يطلق عليه كثيرون من الصحفيين المصريين لقب «الأستاذ» محقا في وصفه، إذ أن اهتراء الوضع العربي لم يكن خافيا على أحد، فيما يجرى الآن استعادة بعض من الوهج القديم والحضور التاريخي في جمهورية جديدة تشكلت بعد احتشاد الشعب في الميادين، رفضا لكل الممارسات التي أدت إلى ثورة المصريين.

مثل عملاق بقدمي من طين، بدت الأزمات التي واجهت الجمهورية الجديدة بعد 30 يونيو 2013؛ ملفات عديدة اعتقد البعض أنها تستعصي على الحل، عمليات إرهابية في سيناء والصحراء الغربية، اقتصاد شبه منهار، حالة تفكك غريبة على المجتمع المصري، فيما طغى موقف دولي، بدا للبعض، متشككا في قدرة النظام الجديد، أو عدائيا -مثل تركيا- ما دفع البعض إلى انتظار الوقت فقط لمشاهدة السقوط الوشيك للدولة الجديدة.

استطاعت جمهورية 30 يونيو بخطى واثقة أن تخرج من خلافاتها الإقليمية والدولية منتصرة، وكانت الدبلوماسية المصرية هي رأس الحربة في تشكيل صورة ذهنية في الداخل والخارج عن الدولة القوية، العائدة إلى انتزاع تموضوعاتها الإقليمية ولعب دورها التاريخي كواحدة من أهم العواصم الفاعلة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية وشرق المتوسط. كانت تلك الدبلوماسية رافعة الدولة في صعودها، من جديد، إلى منصة التاريخ.

«المصري اليوم»، تستعرض في الملف التالي، التحركات الدبلوماسية المصرية في الملفات الشائكة؛ سد النهضة، الوجود في أفريقيا، القضية الفلسطينية، الأزمة الليبية، العلاقات مع تركيا، والتعاون الأورومتوسطي في ملفات الغاز ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

منذ 30 يونيو 2013، تشهد العلاقات المصرية التركية حالة من التوتر، نتيجة إطاحة حكم جماعة الإخوان، وتعارض المصالح بين أنقرة والقاهرة في عدد من الملفات الإقليمية، ما أدى في نوفمبر 2013 إلى طرد السفير التركي من القاهرة، واستدعاء السفير المصري في أنقرة للتشاور. للمزيد

يرجف دوي النار قلوب الصغار، تسمع أنفاسهم الأخيرة من تحت الأنقاض دون فرصة في انتشالهم، وقد يرحل كل أفراد العائلة في قصف صاروخي أطاح منزلا إلى كومة تراب، كل هذا وأكثر عاشه الفلسطينيون، وخلفه التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة؛ إذ قرر الاحتلال فجر التاسع من مايو الماضي شن هجمة شرسة على القطاع، إثر رد فصائل المقاومة على انتهاك المقدسات الإسلامية في القدس وتهجير سكان حي الشيخ جراح، ما خلف 258 شهيداً بينهم 232 مدنيا؛ ضمنهم 66 طفلا و39 سيدة. أحد عشر يومًا من القصف، قبل أن تدفع الوساطة المصرية نحو وقف غير مشروط لإطلاق النار.. للمزيد.

تصدر سد النهضة الإثيوبي عناوين الصحف على مدار الأعوام السبعة الماضية؛ فبين الشح المطرد للمياه في مصر وأزمة الكهرباء في إثيوبيا فجر السد الأزمة؛ تتمسك القاهرة بحق المصريين التاريخي والإنساني في مياه النيل الأزرق الذي يغذي نهر النيل بـ80 % من مياهه، فيما يراوح الموقف الإثيوبي مكانه، متمسكا بما يسميه «رفض الاتفاقيات الاستعمارية»، في تعنت ليس خافيًا على أحد، على المستويين الإقليمي والدولي. للمزيد

تكاد الأدوار الإقليمية الرشيدة تكون شرطًا لحفظ التقدم التنموي بمعناه الشامل داخليًا وخارجيًا؛ غير أن القارة الأفريقية مرتبطة بأبعاد استراتيجية بالغة الأهمية لارتباطها بمعطيات الأمن القومي المصري وصلتها الوثيقة بأمن البحر الأحمر وحوض النيل.. للمزيد

واجهت الدولة المصرية عدد من التحديات الإقليمية منذ 30 يونيو 2013؛ على رأسها الإرهاب، خاصة القادم من الحدود الغربية، نظراً لما كانت تمر به الدولة الليبية من حالة سيولة، واقتتال الأطراف المتصارعة على السلطة. للمزيد