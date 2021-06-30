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حملات للتبرع بالدم فى الاقصر وبنى سويف

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حملات للتبرع بالدم فى الاقصر وبنى سويف حملات للتبرع بالدم فى الاقصر وبنى سويف

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واصلت مديريتى أمن الأقصر ، بنى سويف بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة تنظيم حملات للتبرع بالدم ، شارك فيها رجال الشرطة بالمديريتين، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات ، ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى .

المصرى اليوم

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