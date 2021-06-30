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ضبط المتهمين بسرقة دراجة تخصصا فى خطف حقائب المارة

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ضبط المتهمين بسرقة دراجة تخصصا فى خطف حقائب المارة ضبط المتهمين بسرقة دراجة تخصصا فى خطف حقائب المارة

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كشفت اجهزة الامن بالقاهرة ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من مواطنة بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية قام أحدهما بخطف هاتفها المحمول ، ولاذا بالفرار .

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما عاطلين ،لهما معلومات جنائية ،عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية وعثر بحوزتهما على الهاتف المحمول المستولى عليه ، فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار ،بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف وإتهمتهما بالسرقة واعترف المتهمان بسرقة الدراجة باسلوب توصيل الاسلاك.

المصرى اليوم

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