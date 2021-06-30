أخبار عاجلة

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات -
مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي -
الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
محافظ القاهرة: شقق بديلة تعويضا للمتضررين من حريق شارع جسر البحر بالساحل -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
عاجل | 62% من طلاب المدارس في 3 مناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط 171 سلاحًا ناريًا و210 قضايا مخدرات وتنفيذ 81706 أحكام قضائية

Print
ضبط 171 سلاحًا ناريًا و210 قضايا مخدرات وتنفيذ 81706 أحكام قضائية ضبط 171 سلاحًا ناريًا و210 قضايا مخدرات وتنفيذ 81706 أحكام قضائية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 171 قطعة سلاح ناري بحوزة 149 متهمًا، و219 قطعة سلاح أبيض، كما تمكنت الحملة من تنفيذ 81706 حكم قضائي متنوع.

وضبطت 210 قضايا مخدرات بإجمالي 230 متهمًا، ضُبط خلالها 16٫378 كيلو جرام من مخدر البانجو، و11٫255 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و3٫274 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و1٫660 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، و1٫691 كيلو جرام من مخدر الشابو، و1٫700 كيلو جرام من مخدر الفودو، و903 جرام من مخدر البودر، و110 جرام من مخدر الآيس، و15948 قرص مخدر.

وتمكنت الحملة من ضبط 27 متهمًا من الهاربين، و27 متهمًا بأعمال البلطجة، وضبط 311 دراجة نارية مخالفة، و25641 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين، تم فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية

وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

كريم فهمي من المالديف: «أنا في إجازة»

كريم فهمي من المالديف: «أنا في إجازة»