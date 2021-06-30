لأنها تهدد البشر ..ضبط 320 طن نفايات طبية ضارة بالدقهلية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالمخلفات الطبية والإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة والمنتجات المغشوشة والمقلدة من خلال مصانع عشوائية تفتقد للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية والتى يؤدى إستهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين .

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مخازن وكسارات بلاستيك عشوائية فـى هذا المجال بنطاق محافظة الدقهلية ،تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات أسفرت عن ضبط 7مخازن "غير مرخصة " لإعادة تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة والمديرون المسئولون عنهم بدائرة مركز شرطة أجا ،3كسارات بلاستيك " غير مرخصة " والمديرون المسئولون عنهم بدائرة مركز شرطة أجا باجمالى 320 طن نفايات طبية .