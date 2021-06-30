أخبار عاجلة

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات -
مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي -
الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
محافظ القاهرة: شقق بديلة تعويضا للمتضررين من حريق شارع جسر البحر بالساحل -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
عاجل | 62% من طلاب المدارس في 3 مناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

لأنها تهدد البشر ..ضبط 320 طن نفايات طبية ضارة بالدقهلية

Print
لأنها تهدد البشر ..ضبط 320 طن نفايات طبية ضارة بالدقهلية لأنها تهدد البشر ..ضبط 320 طن نفايات طبية ضارة بالدقهلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالمخلفات الطبية والإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة والمنتجات المغشوشة والمقلدة من خلال مصانع عشوائية تفتقد للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية والتى يؤدى إستهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين .

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مخازن وكسارات بلاستيك عشوائية فـى هذا المجال بنطاق محافظة الدقهلية ،تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات أسفرت عن ضبط 7مخازن "غير مرخصة " لإعادة تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة والمديرون المسئولون عنهم بدائرة مركز شرطة أجا ،3كسارات بلاستيك " غير مرخصة " والمديرون المسئولون عنهم بدائرة مركز شرطة أجا باجمالى 320 طن نفايات طبية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية

وائل جسار يحيي حفل عيد الأضحى في الإسكندرية

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

كريم فهمي من المالديف: «أنا في إجازة»

كريم فهمي من المالديف: «أنا في إجازة»