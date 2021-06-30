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لكيب الفرنسية تكشف تفاصيل عرض باريس سان جيرمان لضم راموس

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لكيب الفرنسية تكشف تفاصيل عرض باريس سان جيرمان لضم راموس لكيب الفرنسية تكشف تفاصيل عرض باريس سان جيرمان لضم راموس

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كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية تفاصيل عرض نادي باريس سان جيرمان من أجل ضم قائد ريال مدريد السابق، سيرجيو راموس، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن راموس يريد عقدا لمدة عامين، لكن سان جيرمان عرض عليه عقدا لمدة عام واحد مع خيار التمديد لمدة عام إضافي.

وسبق وأن واجه راموس نفس الخلاف مع ريال مدريد، والذي كان سببا في رحيله هذا الصيف، حيث عرض الملكي موسما واحدا، وأراد اللاعب التوقيع لموسمين.

وكانت الشائعات في الساعات الماضية أكدت أن راموس يبحث عن منزل في العاصمة الفرنسية باريس ليكون على مقربة من ناديه الجديد.

وأوضحت الصحيفة، أن راموس سينضم للنادي الباريسي بناء على ترشيح من قبل البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي، لكن ليوناردو لا يضمن للاعب البالغ 35 عاما المشاركة أساسيا، حيث يواجه راموس منافسة شرسة من الثنائي كيمبيمبي وماركينيوس.

ويحتاج سان جيرمان إلى مدافع يمتلك خبرة كبيرة من أجل الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما سبق لراموس أن توج بتلك البطولة 4 مرات مع ريال مدريد.

المصرى اليوم

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