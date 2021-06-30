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سيدة بمكة تضع مولودها الأول بعد 20 عاماً من العقم.. هذه قصتها

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سيدة بمكة تضع مولودها الأول بعد 20 عاماً من العقم.. هذه قصتها سيدة بمكة تضع مولودها الأول بعد 20 عاماً من العقم.. هذه قصتها
زيارات مكررة لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية.. وهنا كان الإنجاز

سيدة بمكة تضع مولودها الأول بعد 20 عاماً من العقم.. هذه قصتها

رُزقت أسرة سعودية من مكة المكرّمة بأول مولود لها، بعد 20 عاماً من العقم وعدم الإنجاب، زارت خلالها عدة مستشفيات ومراكز طبية، ولم يُكتب لها النجاح طيلة السنوات الماضية.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق"، فإن وحدة العقم بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة، بقيادة استشاري نساء وتوليد وعقم وأطفال أنابيب ورئيسة الوحدة الدكتورة هند أحمدوه؛ سجّلت إنجازاً عظيماً، بفضل الله وحده؛ بعد أن أنعم الله على امرأة عمرها 37 عاماً بعد معاناة استمرت 20 عاماً من تأخر الحمل، وعدم الإنجاب بطفلها الأول، ورسم المستشفى الابتسامة على وجهها وتحقيق حلم الأمومة.

جاء ذلك بعد مراجعتها للمستشفى وعدم اليأس، حيث تم الكشف على السيدة وعمل الفحوصات اللازمة وشخصت حالتها ووضعت لها الخطة العلاجية المناسبة، وبفضل الله رُزقت بالطفل الأول وهو يتمتع بصحة جيدة.

من جانبها نصحت السيدة التي عبّرت عن شكرها لله، ثم لمستشفى الولادة بمكة المكرّمة؛ السيدات اللاتي يبحثن عن الإنجاب بسبب العقم أو نحوه العمل بالأسباب والتوكل على الله، والاستماع واتباع نصائح الأطباء في العلاج والالتزام بالرقية الشرعية والقرب من الله -عزّ وجلّ- وعدم اليأس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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