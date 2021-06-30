أصبحت باتجاه الأرض مباشرة.. فلكية جدة: عودة نشاط البقع الشمسية AR2835

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أبوزاهرة: تمتلك مجالاً مغناطيسياً من نوع "دلتا" يحوي طاقة لإحداث توهجات متوسطة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن البقعة الشمسية AR2835 التي ظهرت منذ بضعة أيام أصبحت صباح اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 في موقع مباشر باتجاه الكرة الأرضية وهي تمتلك مجالاً مغناطيسياً من نوع "دلتا" يحوي طاقة لإحداث توهجات متوسطة القوة ضمن نشاط الدورة الشمسية الجديدة الخامسة والعشرين.

وأضاف: تشير إحصائيات البقع الشمسية الأخيرة بوساطة اللجان العلمية، إلى أن الدورة الشمسية 25 الجديدة، أداؤها أعلى مقارنة بالتنبؤات، ويمكن أن تبلغ ذروتها في عام 2024 بدلاً من عام 2025.

بشكل عام الدورة الشمسية 25 خاملة بسبب الامتدادات الطويلة من الاختفاء التام للبقع، وهي تشبه الدورة الضعيفة نسبياً (24) التي سبقتها، ومع ذلك علينا ألا ننخدع بصفة "ضعيفة"، فالدورة الشمسية مثل موسم الأعاصير، فحتى الموسم "الضعيف" ينتج الأعاصير- وكل ما يتطلبه الأمر هو عاصفة واحدة كبيرة لإحداث الكثير من الضرر.

وقال: الآن سنبدأ انتظار زيادة عدد البقع الشمسية خلال الأشهر المقبلة، عندها ستتم معرفة ما إذا كانت الدورة الشمسية 25 ستتوافق مع التنبؤات أو تفعل شيئاً مختلفاً تماماً، فلا يزال توقع الدورة الشمسية علماً ناشئاً، ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين.