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هيئة المحطات النووية تتقدم رسميًا للحصول على إذن الإنشاء لمحطة الضبعة

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هيئة المحطات النووية تتقدم رسميًا للحصول على إذن الإنشاء لمحطة الضبعة هيئة المحطات النووية تتقدم رسميًا للحصول على إذن الإنشاء لمحطة الضبعة

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تزامنًا مع إنجازات ثورة ٣٠ يونيو انتهت هيئة المحطات النووية من تسليم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية كل وثائق التراخيص اللازمة للحصول على إذن الإنشاء لتحقيق حلم المصريين لإنتاج ٤٨٠٠ ميجا وات من الكهرباء النظيفة .

وأكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية أنه تم تقديم تقرير تحليل الأمان الأولي وهو أضخم وثيقة من وثائق التراخيص بواقع 36110 صفحة للوحدتين ويشمل خطة مبدئية للطوارئ النووية والإشعاعية وخطة مبدئية للحماية المادية وأمن المنشآت النووية ونظام مبدئي لتطبيق الضمانات والتحكم في المواد النووية وإقرار بالالتزام بالشروط الواجب الوفاء بها من قبل الهيئة.

وأضاف أنه منذ إطلاق إشارة بدء المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء برعاية الرئيس عبدالفتاح ونحن لا نألو جهدا في تنفيذ الالتزامات المتلاحقة الخاصة بمراحل المشروع واستكمال تسليم كافة وثائق التراخيص للوحدة الاولى والثانية من محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بأعلى معايير الجودة محققين المتطلبات المحلية والعالمية وهى من أهم مراحل المشروع النووي المصري .

وأوضح أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي الجهة الرقابية المستقلة التي تقوم بكافة المهام الرقابية والتنظيمية للأمن والأمان النووي ولها في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات اللازمة طبقا لقانون إنشائها.

المصرى اليوم

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