أخبار عاجلة

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات -
مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي -
الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ -
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام -
هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب -
محافظ القاهرة: شقق بديلة تعويضا للمتضررين من حريق شارع جسر البحر بالساحل -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
عاجل | 62% من طلاب المدارس في 3 مناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة المستجد «كوفيد – 19».

واستهدفت حملة مكبرة مراكز الدروس الخصوصية بحي شرق الإسكندرية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة الطلاب.

ومن جانبه، قال محارب هيلع، رئيس حي شرق، إن الحملة أسفرت عن غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية بمناطق القلعة وكوبري الناموس وسيدي جابر، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس حي شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تنفيذا لقرارات الغلق أرقام 48 و49 و50 و51 لسنة 2021.

غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية شرق الإسكندرية- صور
غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية شرق الإسكندرية- صور
غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية شرق الإسكندرية- صور

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا