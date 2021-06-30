غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية

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واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

واستهدفت حملة مكبرة مراكز الدروس الخصوصية بحي شرق الإسكندرية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة الطلاب.

ومن جانبه، قال محارب هيلع، رئيس حي شرق، إن الحملة أسفرت عن غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية بمناطق القلعة وكوبري الناموس وسيدي جابر، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس حي شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تنفيذا لقرارات الغلق أرقام 48 و49 و50 و51 لسنة 2021.

غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية شرق الإسكندرية- صور

غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية شرق الإسكندرية- صور